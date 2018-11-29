Зустріч Путіна і Трампа: чи буде третя спроба

Президент США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з Путіним в Аргентині на саміті Великої двадцятки через полонених українських моряків. Росіяни покладали багато надій на цю зустріч. Це вже третя спроба Кремля порозумітися з Білим домом.

Дональд Трамп з Владіміром Путіним зустрічалися на саміті G20 у Гамбургу торік улітку.

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Тоді здавалося, що два президенти задоволені своєю першою зустріччю.

Я гадаю, що все відбувається дуже добре. Ми вже провели чудові переговори. Ми поговорили зараз і звичайно наш діалог продовжиться. Ми сподіваємося, що незабаром стануться дуже позитивні зміни для Росії, для Сполучених Штатів та для інших зацікавлених сторін,

– прокоментував президент США Дональд Трамп.

Гамбурзькі переговори на саміті G20 були лише тренувальними. За рік в Гельсінки американський і російський президенти проводили вже повноцінну двосторонню зустріч. Очікування щодо неї були високі в обох сторін. Трамп ще під час передвиборчої кампанії обіцяв покращити стосунки з Росією. А Путін очікував, що зможе вмовити главу Білого Дому послабити санкції, які чинять серйозний тиск на російську економіку.

"Переговори с президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом пройшли у відвертій и діловій атмосфері. Вважаю їх доволі успішними и корисними", – заявив Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін проговорили чотири години в Гельсінки, але конкретних результатів не досягли. Санкції з Росії не зняли, ба більше – Вашингтон запровадив нові у відповідь на отруєння у Солсбері. Росія теж не змінила своєї агресивної поведінки. У жовтні голландські та британські спецслужби викрили російських ГРУшників на спробі втрутитися в роботу електронної мережі Організації із заборони хімічної зброї.



Зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі

Пізніше стало відомо, що росіяни намагалися також зламати мережі Світового антидопінгового агентства і швейцарської лабораторії, де досліджували "Новачок", використаний для отруєння в Солсбері. А також викрасти матеріали справи щодо катастрофи Боїнга 777 Малайзійських авіаліній на Донбасі. Останнім грубим порушенням Росією міжнародного права став напад на українських моряків в Керченській протоці.

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Своє обурення діями російських військовиків висловили всі західні партнери України. А Петро Порошенко закликав європейських лідерів запровадити санкції щодо Росії у відповідь на напад в Керченській протоці. Турецький президент зголосився виступити посередником у врегулюванні ситуації. У Кремлі відмовилися від допомоги Реджепа Таїпа Ердогана.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель говорила про правдиве висвітлення фактів такими, які вони є.

Я за те, щоб усіх солдатів відпустили і від них не вимагали фальшивих зізнань, як нещодавно ми бачили по телебаченню. Проте, ми маємо зробити все, щоб ситуація залишалася спокійною, щоб місто Маріуполь не стало ізольованим від світу, що матиме негативний вплив і на інші частини України. Працівники порту вже відчули на собі ефект такої ізоляції. Я обов’язково підніму це питання на саміті G20 у розмові з президентом Путіним,

– відповіла вона.

Але впливати вочевидь треба на Москву, яка не вперше грубо порушує норми міжнародного права. Канцлерка Німеччини запевняє: обговорить ситуацію в Керченській протоці з Владіміром Путіним на саміті Великої двадцятки в Аргентині. А от Трамп відмовився зустрічатися з главою Кремля і саме через те, що Росія не повернула Україні кораблі і не звільнила полонених.



Конфлікт у Азовському морі

"Спираючись на факт, що кораблі та моряки не повернулися до України з Росії, я вирішив що буде кращим для обох сторін скасувати мою зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я слідкуватиму на саміті за розвитком цієї ситуації", – додав Трамп.

Є питання, які вимагають обговорення, і питання номер один - це криза стратегічної стабільності. Тобто це зараз питання номер один навіть не Україна, не Сирія, не європейська безпека як така. А те, що американці заявили про такі кроки, які можуть поставити під сумнів російську безпеку,

– зазначив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Між тим у Москві ще й досі готуються до переговорів з Трампом. Навіть попри те, що глава Білого дому відмовився бачитися з агресором.