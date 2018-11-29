Встреча Путина и Трампа: будет ли третья попытка

Президент США Дональд Трамп отказался встречаться с Путиным в Аргентине на саммите Большой двадцатки из-за пленных украинских моряков. Россияне возлагали много надежд на эту встречу. Это уже третья попытка Кремля найти общий язык с Белым домом.

Дональд Трамп с Владимиром Путиным встречались на саммите G20 в Гамбурге в прошлом году летом.

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Тогда казалось, что два президента довольны своей первой встречей.

Я думаю, что все проходит очень хорошо. Мы уже провели замечательные переговоры. Мы поговорили сейчас и конечно наш диалог продолжится. Мы надеемся, что вскоре произойдут положительные изменения для России, для Соединенных Штатов и для других заинтересованных сторон,

– прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Гамбургские переговоры на саммите G20 были лишь тренировочными. За год в Хельсинки американский и российский президенты проводили уже полноценную двустороннюю встречу. Ожидания относительно нее были высоки у обеих сторон. Трамп еще во время предвыборной кампании обещал улучшить отношения с Россией. А Путин ожидал, что сможет уговорить главу Белого Дома ослабить санкции, которые оказывают серьезное давление на российскую экономику.

"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их вполне успешными и полезными", – заявил Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин проговорили четыре часа в Хельсинки, но конкретных результатов не достигли. Санкции с России не сняли, более того, Вашингтон ввел новые в ответ на отравление в Солсбери. Россия тоже не изменила своего агрессивного поведения. В октябре голландские и британские спецслужбы разоблачили российских ГРУшников на попытке вмешаться в работу электронной сети Организации по запрещению химического оружия.



Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Позже стало известно, что россияне пытались также взломать сети Всемирного антидопингового агентства и швейцарской лаборатории, где исследовали "Новичок", использованный для отравления в Солсбери. А также похитить материалы дела относительно катастрофы Боинга 777 Малайзийских авиалиний на Донбассе. Последним грубым нарушением Россией международного права стало нападение на украинских моряков в Керченском проливе.

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Свое возмущение действиями российских военных высказали все западные партнеры Украины. А Петр Порошенко призвал европейских лидеров ввести санкции в отношении России в ответ на нападение в Керченском проливе. Турецкий президент вызвался выступить посредником в урегулировании ситуации. В Кремле отказались от помощи Реджепа Тайипа Эрдогана.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила о правдивом освещении фактов такими, какие они есть.

Я за то, чтобы всех солдат отпустили и от них не требовали фальшивых признаний, как недавно мы видели по телевидению. Однако, мы должны сделать все, чтобы ситуация оставалась спокойной, чтобы город Мариуполь не стал изолированным от мира, что окажет негативное влияние и на другие части Украины. Работники порта уже ощутили на себе эффект такой изоляции. Я обязательно подниму этот вопрос на саммите G20 в разговоре с президентом Путиным,

– ответила она.

Но влиять очевидно надо на Москву, которая не впервые грубо нарушает нормы международного права. Канцлер Германии уверяет: обсудит ситуацию в Керченском проливе с Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Аргентине. А вот Трамп отказался встречаться с главой Кремля и именно из-за того, что Россия не вернула Украине корабли и не освободила пленных.



Конфликт в Азовском море

"Опираясь на факт, что корабли и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что будет лучшим для обеих сторон отменить мою встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я буду следить на саммите за развитием этой ситуации", – добавил Трамп.

Есть вопросы, которые требуют обсуждения, и вопрос номер один – это кризис стратегической стабильности. То есть сейчас вопрос номер один даже не Украина, не Сирия, не европейская безопасность как таковая. А то, что американцы заявили о таких шагах, которые могут поставить под сомнение российскую безопасность,

– отметил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Между тем в Москве до сих пор готовятся к переговорам с Трампом. Даже несмотря на то, что глава Белого дома отказался видеться с агрессором.