Самолет с Ангелой Меркель совершил вынужденную посадку: канцлер прокомментировала причину

Самолет Airbus A340, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела, через 20 минут после начала полета отправил экстренный код 7600 и совершил вынужденную посадку в немецком Кельне.

Об этом информирует Welt на своем сайте.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вынужденную посадку самолета, на котором она летела. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили пожарной службы. Причиной стали неисправности в электронных системах воздушного судна.

У них отличная команда, и самый опытный капитан. Единичный случай неисправности в системе не должен заставлять нас менять все,

— прокомментировала Ангела Меркель.

Как сообщает немецкое издание, технические проблемы на Airbus A340 касались всех систем, которые обеспечивали связь с землей. Уже после 20 минут полета пилот отправил аварийный код 7600. Его используют при потере связи с диспетчерской.

Из-за этих событий канцлер Германии пропустит открытие саммита G20, который начинается 30 ноября в Буэнос-Айресе. На повестке дня будет обсуждаться мировое торговое напряжение, подкрепляемое торговой войной президента США Дональда Трампа с Китаем.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.