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      Чи зустрінеться Трамп з лідерами Туреччини і Південної Кореї: нові деталі

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      Трамп не відміняв зустріч з лідерами Туреччини і Південної Кореї
      Трамп не відміняв зустріч з лідерами Туреччини і Південної Кореї / Фото з відкритих джерел

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не відміняв зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї на на полях" саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.

      Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у Twitter.

      Читайте також: Трамп скасував зустріч із Путіним через Україну: з’явилась реакція Порошенка

      Раніше 24 Канал повідомляв, що президент США Дональд Трамп скасував офіційні переговори з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на саміті G20.

      Для внесення ясності, зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі, вони не були скасовані,
      – написала Сандерс.

      Водночас, речниця Білого дому не повідомила, в якому форматі вони будуть проводитися. 

      Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп офіційно скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп G20 Новини Туреччини Реджеп Ердоган Південна Корея
      Джерело: 24 Канал
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