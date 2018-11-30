Чи зустрінеться Трамп з лідерами Туреччини і Південної Кореї: нові деталі
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не відміняв зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї на на полях" саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у Twitter.
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Раніше 24 Канал повідомляв, що президент США Дональд Трамп скасував офіційні переговори з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на саміті G20.
Для внесення ясності, зустрічі з главами Південної Кореї та Туреччини, як і раніше числяться в розкладі, вони не були скасовані,
– написала Сандерс.
Водночас, речниця Білого дому не повідомила, в якому форматі вони будуть проводитися.
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп офіційно скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині через напад Росії на українські судна в Азовському морі.