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      Встретится ли Трамп с лидерами Турции и Южной Кореи: новые детали

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      Трамп не отменял встречу с лидерами Турции и Южной Кореи
      Трамп не отменял встречу с лидерами Турции и Южной Кореи / Фото из открытых источников

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи на полях "саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

      Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за украины: появилась реакция Порошенко

      Ранее 24 Канал сообщал, что президент США Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите G20.

      Для внесения ясности, встречи с главами Южной Кореи и Турции, как и раньше числятся в расписании, они не были отменены,
      – написала Сандерс.

      В то же время, пресс-секретарь Белого дома не сообщила, в каком формате они будут проводиться.

      Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

      Теги: Новости политики G20 Новости Турции Южная Корея Реджеп Эрдоган Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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