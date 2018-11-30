Встретится ли Трамп с лидерами Турции и Южной Кореи: новые детали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи на полях "саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

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Ранее 24 Канал сообщал, что президент США Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите G20.

Для внесения ясности, встречи с главами Южной Кореи и Турции, как и раньше числятся в расписании, они не были отменены,

– написала Сандерс.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома не сообщила, в каком формате они будут проводиться.

To be clear - the meetings with S. Korea and Turkey are still on the schedule and have not been canceled. https://t.co/Oo3QDSRLtU — Sarah Sanders (@PressSec) 29 ноября 2018 г.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.