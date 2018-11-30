Встретится ли Трамп с лидерами Турции и Южной Кореи: новые детали
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи на полях "саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
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Ранее 24 Канал сообщал, что президент США Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите G20.
Для внесения ясности, встречи с главами Южной Кореи и Турции, как и раньше числятся в расписании, они не были отменены,
– написала Сандерс.
В то же время, пресс-секретарь Белого дома не сообщила, в каком формате они будут проводиться.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.