Трамп не встретится с Путиным из-за Украины: какие еще переговоры отменил лидер США
Президент США Дональд Трамп отменил официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином на саммите G20.
Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины: появилась первая реакция Кремля
24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.
Однако выяснилось, что американской лидер решил не проводить еще несколько встреч. У Трампа отмечают, что вместо этого он намерен "неформально" пообщаться с главами государств этих двух стран на саммите.
О причинах отмены официальных переговоров информации нет.
Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива. Вместе с тем, еще сегодня, 29 ноября, в Кремле уверяли, что встреча глав США и России все же состоится.
Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.
Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.
Выбор редакции
-
Обостренная агрессия и незаконный призыв: в ОБСЕ бьют тревогу из-за действий России в Крымусегодня , 00:55
-
Агрессия России в Азовском море: Вышеградская четверка выразила поддержку Украине29 ноября , 23:45
-
Украина требует предоставить информацию о захваченных украинских моряках: появился ответ России29 ноября , 22:31