Країни G20 домовилися посилити заходи для боротьби з голодом

Міністри сільського господарства країн "Великої двадцятки" домовилися підсилити заходи для боротьби з голодом та недоїданням.

Про це йдеться у заяві опублікованій 28 липня після зустрічі у Буенос-Айресі.

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Ми беремо на себе зобов'язання посилити міжнародні механізми, які ми створили, щоб спільно добитися миру без голоду і недоїдання,

– сказано в документі.

Міністри висловили "занепокоєння тим, що після багатьох років зниження кількості людей, що голодують у 2016 році цей показник зріс і сьогодні досягає 815 мільйонів людей". Учасники зустрічі відзначили, що у "голоду і недоїдання є різні причини, багато з них виходять за межі окремих держав".