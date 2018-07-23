У Буенос-Айресі здійснив аварійну посадку літак із главою МВФ на борту
В Аргентині аварійно сів літак, на борту якого перебуває глава Міжнародного валютного фонду Крістан Лагард.
Про це повідомило видання Clarin.
Читайте також: Українські туристи застрягли в іспанській Барселоні
Зазначається, що екіпаж вирішив посадити літак, оскільки у кабіні було зафіксовано різке зниження тиску.
Літак авіакомпанії American Airlines з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на борту здійснив вимушену посадку в аеропорту Есейси у Буенос-Айресі одразу після зльоту,
– йдеться у повідомленні місцевого ЗМІ.
Видання зазначає, що в ході інциденту ніхто не постраждав.
Інформацію підтвердили представники аеропорту Есейси у своєму Twitter.
Додамо, що глава МВФ у минулі вихідні брала участь у засіданні міністрів фінансів країн G20 у Буенос-Айресі. Після зустрічі вона прямувала до США.