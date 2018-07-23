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У Буенос-Айресі здійснив аварійну посадку літак із главою МВФ на борту

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Літак Крістіни Лагард вимушено приземлився в Аргентині
Літак Крістіни Лагард вимушено приземлився в Аргентині / svopi.ru

В Аргентині аварійно сів літак, на борту якого перебуває глава Міжнародного валютного фонду Крістан Лагард.

Про це повідомило видання Clarin.

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Зазначається, що екіпаж вирішив посадити літак, оскільки у кабіні було зафіксовано різке зниження тиску.

Літак авіакомпанії American Airlines з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на борту здійснив вимушену посадку в аеропорту Есейси у Буенос-Айресі одразу після зльоту,
– йдеться у повідомленні місцевого ЗМІ.

Видання зазначає, що в ході інциденту ніхто не постраждав.

Інформацію підтвердили представники аеропорту Есейси у своєму Twitter.

Додамо, що глава МВФ у минулі вихідні брала участь у засіданні міністрів фінансів країн G20 у Буенос-Айресі. Після зустрічі вона прямувала до США.

 

Теги: Новини США МВФ Крістін Лагард Аргентина авіація G20
Джерело: 24 Канал
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