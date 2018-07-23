Українські туристи застрягли в іспанській Барселоні
Група українських туристів вже понад кілька годин не може вилетіти з аеропорту Барселони до Борисполя у Київ через скасування рейсу авіакомпанії YanAir.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на застряглих туристів.
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За їхніми словами, рейс компанії має прилетіти до Борисполя об 11:40 за розкладом, проте поки на сайті аеропорту вказано час – 20:30.
Окрім того, пасажири розповіли, що в аеропорту Барселони вони очікують своєї посадки вже понад п'ять годин, адже забирали їх з місць проживання вночі.
Як стверджують самі відпочивальники, їх туроператором виступає компанія JoinUp!
Зазначимо, о 3:10 до Барселони з Борисполя мав вилетіти рейс YanAir, але поки запланований час вильоту – 12:25.
Нагадаємо, на початку липня туристи понад добу не могли вилетіти зі Львова в іспанську Барселону, через затримку вильоту чартерного рейсу Барселона – Львів авіакомпанії YanAir.