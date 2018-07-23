Украинские туристы застряли в испанской Барселоне

Группа украинских туристов уже несколько часов не может вылететь из аэропорта Барселоны до Борисполя в Киев из-за отмены рейса авиакомпании YanAir.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на застрявших туристов.

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По их словам, рейс компании должен прилететь в Борисполь в 11:40 по расписанию, однако пока на сайте аэропорта указано время – 20:30.

Кроме того, пассажиры рассказали, что в аэропорту Барселоны они ожидают своей посадки уже более пяти часов, ведь забирали их из мест проживания ночью.

Как утверждают сами отдыхающие, их туроператором выступает компания JoinUp!

Отметим, в 3:10 в Барселону из Борисполя должен был вылететь рейс YanAir, но пока запланированное время вылета – 12:25.

Напомним, в начале июля туристы более суток не могли вылететь из Львова в испанскую Барселону из-за задержки вылета чартерного рейса Барселона – Львов авиакомпании YanAir.