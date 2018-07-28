Страны G20 договорились усилить меры по борьбе с голодом
Министры сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" договорились усилить меры по борьбе с голодом и недоеданием.
Об этом говорится в заявлении опубликована 28 июля после встречи в Буэнос-Айресе.
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Мы берем на себя обязательства усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания,
– говорится в документе.
Министры выразили "обеспокоенность тем, что после многих лет снижения количества голодающих в 2016 году этот показатель вырос и сегодня достигает 815 миллионов людей". Участники встречи отметили, что в "голода и недоедания есть разные причины, многие из них выходят за пределы отдельных государств".
Источник: 24 Канал
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