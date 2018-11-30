Первый день саммита G20 в Аргентине взбудоражило землетрясение

Сейчас в Аргентине проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки", правда первый день форума отличился одним резонансным событием. Так, вблизи столицы страны Буэнос-Айреса произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом сообщает Национальный институт Аргентины по предотвращению сейсмической активности.

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По словам специалистов, землетрясение произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.



В первый день саммита лидеров стран "Большой двадцатки" вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение

Как заметил журналист "Голоса Америки" Стив Херман, было слышно грохот и видно, как качается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло (репортер Голоса Америки" – 24 канал) в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я заверил его, что как ветеран многих сейсмических событий это не землетрясение. Я ошибся", – отметил он.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk — Steve Herman (@W7VOA) 30 November 2018

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытия саммита G20, поскольку самолет, на котором она летела, совершил вынужденную посадку из-за технических проблем.