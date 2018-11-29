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      В Аргентині українська кампанія вирішила оригінально привернути увагу світу до війни: фото

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      В Аргентині українська кампанія вирішила оригінально привернути увагу світу до війни
      В Аргентині українська кампанія вирішила оригінально привернути увагу світу до війни / Фото з відкритих джерел

      Міністерство інформаційної політики України на саміті країн великої двадцятки в Аргентині запустили інформаційну кампанію, присвячену українському питанню. Кампанія одного борду – таким оригінальним способом вони вирішили привернути увагу до агресії Росії проти України.

      На бордах візуалізували анексію Криму та розмістили посилання на сайт, де задано 100 запитань про злочини Росії проти нашої держави та є пояснення, чому агресія відбувається.

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      У міністерстві кажуть, що журналісти найбільше цікавились незаконним затриманням українських моряків в Азовському морі.

      Кампанія, що привертає увагу світу до українського питання
      Кампанія, що привертає увагу світу до українського питання

      Кампанія мала бути масштабнішою, та аргентинська рекламна агенція відмовилася співпрацювати.

      Кілька днів перебуваю в емоційному каматозі через ситуацію навколо агресії РФ проти України на морі. Про Україну, війну й окупацію Криму, піратське затримання українських моряків та багато іншого вже другий день розповідаю провідним аргентинським виданням,
      – дописала у соцмережі заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

      Українці звертають увагу світу до війни
      Українці звертають увагу світу до війни

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Аргентина Воєнний стан в Україні Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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