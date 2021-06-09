Рим затопило

Из-за грозы с мощным ливнем и градом в Риме произошли подтопления. Больше всего пострадали северные районы итальянской столицы.

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На севере Рима спасатели помогали 6 воспитателям и 40 детям выбраться из детсада. Ведь уровень воды на первом этаже здания достигал 90 сантиметров. Детей и взрослых разместили в соседнем отеле.

В том же районе спасали человека, который через воду не мог выйти из полуподвального помещения.

Когда ливень прекратился спасатели осуществили 50 выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия непогоды. Кстати, дождь, который затопил город, падал лишь несколько минут.



Рим затопили сильные ливни / Фото с твиттера Беатрис Бригнон

Улицы города превратились в реки

Подтопление осложнило движение на многих улицах Рима, в том числе и в центре. На видео в социальных сетях видно, как автомобили передвигаются образуя волны. На поверхности коричневой воды плавает мусор и много бутылок.

Смотрите видео с кадрами затопленного Рима:

Автомобили "плывут" по улицам: видео

Владельцам мопедов было хуже всего. Их транспорт не мог передвигаться в таком количестве воды, поэтому водители должны были идти пешком и тянуть скутеры.

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