Рим затопило

Через грози з потужною зливою та градом у Римі трапилися підтоплення. Найбільше постраждали північні райони італійської столиці.

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На півночі Риму рятувальники допомагали 6 вихователям та 40 дітям вибратися з дитсадка. Адже рівень води на першому поверсі будівлі сягав 90 сантиметрів. Дітей та дорослих розмістили у сусідньому готелі.

У тому ж районі надзвичайники рятували людину, яка через воду не могла вийти з напівпідвального приміщення.

Коли злива припинилася рятувальники здійснили 50 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки негоди. До речі, дощ, який затопив місто, падав лише кілька хвилин.



Рим затопили сильні зливи / Фото з твітеру Беатріс Брігнон

Вулиці міста перетворилися на ріки

Підтоплення ускладнило рух на багатьох вулицях Риму, зокрема і в центрі. На відео у соціальних мережах видно, як автомобілі пересуваються утворюючи хвилі. На поверхні коричневої води плаває сміття і багато пляшок.

Дивіться відео з кадрами затопленого Риму:

Автомобілі "пливуть" вулицями: відео

Власникам мопедів було найгірше. Їх транспорт не міг пересуватися у такій кількості води, тому водії мусили йти пішки та тягнути скутери.

У Римі випав дощ по коліна: відео