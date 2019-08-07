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      Мощные ливни в Одесской области нанесли вред легендарной Аккерманской крепости: фото

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      Непогода повредила Аккерманскую крепость
      Непогода повредила Аккерманскую крепость / myukraine.org.ua

      Последствия мощных ливней на юге Украины сказались и на известной Аккерманской крепости. В частности, на одной из башен появились огромные трещины, а с другой просто посыпались камни, из которых состояла конструкция.

      О беде, которая случилась с архитектурным памятником, уже было извещено в местную областную госадминистрацию, сообщил руководитель коммунального предприятия "Фортеця" Александр Морозов.

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      Вчера управлением охраны объектов культурного наследия зафиксированы аварийные участки. Собрали комиссию. Все оперативно. Городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям нужно ждать – не до крепости городским чиновникам, как оказалось,
      – заявил Морозов.

      Повреждения Аккерманской крепости: смотрите фото

      Он также попросил об оперативности в принятии мер, чтобы срочно профинансировать работы по спасению памятника. Сейчас крепость работает в обычном режиме. Повреждения только внешние, со стороны лимана.

      Что известно об Аккерманьске крепости?
      Аккерманская крепость располагается в 70 километрах от Одессы и является историческим центром Белгорода-Днестровского. Город веками оставалось важным оборонным и политическим центром в составе ряда государств. В XIV веке на остатках античного города Тира была возведена крепость, призванная укрепить границы Молдавского княжества.

      Особенность сооружения в том, что она возведена на скале. С северной стороны об стены ударяется Днестровский лиман, с других трех крепость окружает ров. Связь с городом осуществлялась по подъемному мосту через Килийские ворота, которые теперь служат главным входом.

      С высоты замок выглядит как многоугольник с башнями по углам. Площадь территории более 9 гектаров. Общая длина стен превышает два километра, а их толщина достигает пяти метров. До сих пор сохранились 26 из 34 крепостных башен.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости недвижимости Реконструкция Архитектура
      Источник: 24 канал
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