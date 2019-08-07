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      Потужні зливи на Одещині пошкодили легендарну Аккерманську фортецю: фото

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      Негода пошкодила Аккерманську фортецю
      Негода пошкодила Аккерманську фортецю / myukraine.org.ua

      Наслідки потужних злив на Півдні України позначились і на відомій Аккерманській фортеці. Зокрема, на одній з башт з'явились величезні тріщини, а з іншої просто посипалось каміння, з якого складалась конструкція.

      Про біду, яка трапилася архітектурною пам'яткою, вже було сповіщено місцеву обласну держадміністрацію, повідомив керівник комунального підприємства "Фортеця" Олександр Морозов.

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      Вчора управлінням охорони об'єктів культурної спадщини зафіксовані аварійні ділянки. Зібрали комісію. Все оперативно. Міську комісію з надзвичайних ситуацій потрібно чекати – не до фортеці міським чиновникам, як виявилося,
      – заявив Морозов.

      Пошкодження Аккерманської фортеці: дивіться фото

      Він також попросив про оперативність у прийнятті заходів, щоб терміново профінансувати роботи з порятунку пам'ятника. Нині фортеця працює у звичному режимі. Пошкодження тільки зовнішні, з боку лиману.

      Що відомо про Аккерманьску фортецю?Аккерманська фортеця розташовується в 70 кілометрах від Одеси і є історичним центром Білгорода-Дністровського. Місто століттями залишалося важливим оборонним і політичним центром в складі ряду держав. У XIV столітті на залишках античного міста Тіра була зведена фортеця, покликана зміцнити кордони Молдавського князівства.

      Особливість споруди в тому, що вона зведене на скелі. З північної сторони об стіни вдаряється Дністровський лиман, з інших трьох фортецю оточує рів. Зв’язок з містом здійснювався по підйомному мосту через Кілійські ворота, які тепер служать головним входом.

      З висоти замок виглядає як багатокутник з вежами по кутах. Площа території – понад 9 гектарів. Загальна довжина стін перевищує два кілометри, а їх товщина сягає п'яти метрів. До сьогодні збереглися 26 з 34 фортечних башт.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Архітектура Негода в Україні Реконструкція
      Джерело: 24 канал
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