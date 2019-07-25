00:22
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Вцілілий після пожежі Нотр-Дам може обвалитись: причина

      569 Читать новость на русском
      Нотр-Дам де Парі відновлюють після пожежі
      Нотр-Дам де Парі відновлюють після пожежі / Getty images

      Головні конструкції Собору Паризької Богоматері, які вціліли після руйнівної пожежі 15 квітня, можуть почати обвалюватись.

      Все через аномальну спеку, яка вкотре накрила Європу від початку літа. 40,4 градуса Цельсія було зафіксовано у Парижі 25 липня приблизно о 15:40 за київським часом.

      Актуально! Рекордна спека у Європі: які країни найбільше потерпатимуть від тепла

      За даними Французького метеорологічного інституту, це найвища температуру повітря від початку проведення вимірювань.

      Як спека може вплинути на Нотр-Дам? Через рекордні температури існує загроза падіння верхніх конструкцій Нотр-Даму, які вціліли після пожежі.

      Такі побоювання висловив архітектор Філіп Вільньов, який задіяний у роботах з відновлення Собору.

      Під час гасіння пожежі верхні конструкції Нотр-Даму залили великою кількістю води. Через це у соборі досі вогко, а окремі місця взагалі не висохли.

      Проте через високу температуру повітря і раптове випаровування конструкції можуть втратити свою стійкість, стати надто ламкими та не витримати навантаження – бідкаються реставратори.

      Дивіться відео, як триває реставрація Нотр-Даму:

      За найоптимістичнішими прогнозами спеціалістів, реставрація Собору може розтягнутись на 5 років. Архітектори та реставратори досі не визначились чи відновлювати зруйнований пожежею шпиль у первісному вигляді чи замінити його новою конструкцією.

      Цікаво! Золотий вогонь чи промінь світла: що може з'явитись на місці згорілого шпилю Нотр-Даму

      У середині червня – через два місяці після страшної пожежі 15 квітня 2019 – у Соборі Паризької Богоматері відновили богослужіння.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
      25 липня
      7369
      Теги: Пожежа Новини нерухомості Новини нерухомості світу Пожежа в Нотр-Дамі Реконструкція Новини Франції Архітектура Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 92
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      873
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 435
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4327
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук