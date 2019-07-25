Вцілілий після пожежі Нотр-Дам може обвалитись: причина

Головні конструкції Собору Паризької Богоматері, які вціліли після руйнівної пожежі 15 квітня, можуть почати обвалюватись.

Все через аномальну спеку, яка вкотре накрила Європу від початку літа. 40,4 градуса Цельсія було зафіксовано у Парижі 25 липня приблизно о 15:40 за київським часом.

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За даними Французького метеорологічного інституту, це найвища температуру повітря від початку проведення вимірювань.

Як спека може вплинути на Нотр-Дам? Через рекордні температури існує загроза падіння верхніх конструкцій Нотр-Даму, які вціліли після пожежі.

Такі побоювання висловив архітектор Філіп Вільньов, який задіяний у роботах з відновлення Собору.

Під час гасіння пожежі верхні конструкції Нотр-Даму залили великою кількістю води. Через це у соборі досі вогко, а окремі місця взагалі не висохли.

Проте через високу температуру повітря і раптове випаровування конструкції можуть втратити свою стійкість, стати надто ламкими та не витримати навантаження – бідкаються реставратори.

Дивіться відео, як триває реставрація Нотр-Даму:

За найоптимістичнішими прогнозами спеціалістів, реставрація Собору може розтягнутись на 5 років. Архітектори та реставратори досі не визначились чи відновлювати зруйнований пожежею шпиль у первісному вигляді чи замінити його новою конструкцією.

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У середині червня – через два місяці після страшної пожежі 15 квітня 2019 – у Соборі Паризької Богоматері відновили богослужіння.