Мощные ливни вызвали наводнение в Бразилии: шокирующие фото и видео

В Рио-де-Жанейро за считанные часы выпала месячная норма осадков. На улицах работают тысячи коммунальщиков, которые ищут затопленные машины и жертв непогоды. В результате сильных дождей погибли по меньшей мере десять человек.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей размыло дороги, затопило машины, повалило деревья, потому что течение смывало все на своем пути.

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"Я никогда еще не видел такого ливня. Дождь шел пять часов подряд. Казалось, что здесь течет река. Вдруг машина поплыла, потому что ее течением подняла вода", – рассказал местный житель Лукас Фернандес.

Больше всего пострадали южный и западный районы города. Люди остались заблокированными на улицах и в автомобилях. Кое-кто взбирался на заборы, чтобы уберечься от большой воды. На спасение отправились более пяти тысяч спасателей.



Люди спасаются от наводнения в Рио-де-Жанейро

"Дождеприемники забиты, поэтому все затопило, когда хлынул дождь", – пояснила местная жительница Розарио Родригес.

Молодежь наоборот обрадовалась такой непогоде. Они устроили танцы в воде просто на улицах города.

Тем временем коммунальные службы осматривают тоннели и колодцы, чтобы понять, не попали ли туда люди или автомобили. Школы и детские сады сейчас закрыли, пока не сойдет вода. Синоптики прогнозируют, что в Рио-де-Жанейро дожди будут продолжаться еще несколько дней.

Смотрите фото последствий наводнения в Рио-де-Жанейро: