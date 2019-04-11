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      Мощные ливни вызвали наводнение в Бразилии: шокирующие фото и видео

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      В Рио-де-Жанейро за считанные часы выпала месячная норма осадков. На улицах работают тысячи коммунальщиков, которые ищут затопленные машины и жертв непогоды. В результате сильных дождей погибли по меньшей мере десять человек.

      В бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей размыло дороги, затопило машины, повалило деревья, потому что течение смывало все на своем пути.

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      "Я никогда еще не видел такого ливня. Дождь шел пять часов подряд. Казалось, что здесь течет река. Вдруг машина поплыла, потому что ее течением подняла вода", – рассказал местный житель Лукас Фернандес.

      Больше всего пострадали южный и западный районы города. Люди остались заблокированными на улицах и в автомобилях. Кое-кто взбирался на заборы, чтобы уберечься от большой воды. На спасение отправились более пяти тысяч спасателей.

      Повінь Бразилія
      Люди спасаются от наводнения в Рио-де-Жанейро

      "Дождеприемники забиты, поэтому все затопило, когда хлынул дождь", – пояснила местная жительница Розарио Родригес.

      Молодежь наоборот обрадовалась такой непогоде. Они устроили танцы в воде просто на улицах города.

      Тем временем коммунальные службы осматривают тоннели и колодцы, чтобы понять, не попали ли туда люди или автомобили. Школы и детские сады сейчас закрыли, пока не сойдет вода. Синоптики прогнозируют, что в Рио-де-Жанейро дожди будут продолжаться еще несколько дней.

      Смотрите фото последствий наводнения в Рио-де-Жанейро:

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Бразилия
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