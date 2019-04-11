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      Потужні зливи спричинили повінь у Бразилії: шокуючі фото та відео

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      У Ріо-де-Жанейро за лічені години випала місячна норма опадів. На вулицях працюють тисячі комунальників, які шукають затоплені автівки та жертв негоди. Внаслідок сильних дощів загинуло щонайменше десятеро людей.

      У бразильському місті Ріо-де-Жанейро через сильні дощі розмило дороги, затопило автівки, повалило дерева, бо течія змивала все на своєму шляху.

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      "Я ніколи ще не бачив такої зливи. Дощ йшов п'ять годин поспіль. Здавалось, що тут тече ріка. Раптом машина попливла, бо її течією підняла вода", – розповів місцевий житель Лукас Фернандес.

      Найбільше постраждали південний та західний райони міста. Люди залишились заблокованими на вулицях та в автомобілях. Дехто вилазив на паркани, аби вберегтись від великої води. На порятунок вирушили понад п'ять тисяч рятувальників.

      Повінь Бразилія
      Люди рятуються від повені у Ріо-де-Жанейро

      "Дощоприймачі забиті, тому все затопило, коли линув дощ", – пояснила місцева жителька Розаріо Родрігес.

       Молодь навпаки зраділа такій негоді. Вони влаштували танці у воді просто на вулицях міста.

      Тим часом комунальні служби оглядають тунелі та колодязі, аби зрозуміти, чи не потрапили туди люди чи автомобілі. Школи та дитячі садочки наразі закрили, доки не зійде вода. Синоптики прогнозують, що у Ріо-де-Жанейро дощитиме ще кілька днів.

      Дивіться фото наслідків повені у Ріо-де-Жанейро:

      blog_ava
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      Теги: Бразилія Стихійні лиха
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