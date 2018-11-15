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      Мощные военные учения провели на Херсонщине: яркие фото и видео с полигона

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      Поиск и обезвреживание "диверсантов", внезапный огневой налет артиллерии и быстрое маневрирование. Все, как в реальном бою. На Херсонщине боевую подготовку совершенствует 57-я отдельная мотопехотная бригада.

      "Диверсанты" закрепились на территории украинских военных. Сообщили об этом командиру роты мотопехоты. Задача боевиков – заблокировать группу и обезвредить. Пока бронетехника занимает периметр, бойцы по двое заходят в лес.

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      Например, у Владислава – боевого опыта уже три года. На контракт в свое время пошел сознательно, уверяет – не пожалел ни разу. Да и понимал, какой именно выбор делал и почему. "Кроме нас – больше никто. Если никто не пойдет – кто же будет защищать Украину?", – прокомментировал свое участие боец 57-й отдельной мотопехотной бригаде Владислав "Круглый".

      військові навчанння
      Задача боевиков – заблокировать и обезвредить диверсантов

      Такое обучение – испытание и для командира роты. Боевого опыта у него тоже хватает, а вот подразделением руководит не так давно. Пока пехота занимается "диверсантами", большие калибры должны уничтожить десант врага прямо во время высадки.

      військові навчання
      Важным в учениях является отработка слаженности

      Бойцы должны быстро нанести удар

      На позицию для стрельбы выходят системы реактивного залпового огня. В кратчайшие сроки бойцы должны с марша развернуть батарею и нанести удар.

      військові навчання
      Большие калибры должны уничтожить десант врага прямо во время высадки

      Батарея молодая, недавно сформирована. Мы получили очень хорошую технику благодаря бригадно-артиллерийской группе нашей 57-й бригады. Отрабатывалась слаженность батареи, слаживание расчетов и поражение цели на неподготовленной позиции с ходу,
      – рассказал командир реактивной батареи Сергей "Графит".

      Параллельно работает и ствольная артиллерия. Позиции для стрельбы занимает артдивизион бригады. По оценке руководителей, 57-я бригада со всеми задачами справилась. Сейчас часть готовится покинуть полигон. Куда дальше – не разглашают.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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