Мощные военные учения провели на Херсонщине: яркие фото и видео с полигона

Поиск и обезвреживание "диверсантов", внезапный огневой налет артиллерии и быстрое маневрирование. Все, как в реальном бою. На Херсонщине боевую подготовку совершенствует 57-я отдельная мотопехотная бригада.

"Диверсанты" закрепились на территории украинских военных. Сообщили об этом командиру роты мотопехоты. Задача боевиков – заблокировать группу и обезвредить. Пока бронетехника занимает периметр, бойцы по двое заходят в лес.

Читайте также: Для военных провели особые соревнования максимально приближенные к условиям на Донбассе: яркие фото

Например, у Владислава – боевого опыта уже три года. На контракт в свое время пошел сознательно, уверяет – не пожалел ни разу. Да и понимал, какой именно выбор делал и почему. "Кроме нас – больше никто. Если никто не пойдет – кто же будет защищать Украину?", – прокомментировал свое участие боец 57-й отдельной мотопехотной бригаде Владислав "Круглый".



Задача боевиков – заблокировать и обезвредить диверсантов

Такое обучение – испытание и для командира роты. Боевого опыта у него тоже хватает, а вот подразделением руководит не так давно. Пока пехота занимается "диверсантами", большие калибры должны уничтожить десант врага прямо во время высадки.



Важным в учениях является отработка слаженности

Бойцы должны быстро нанести удар

На позицию для стрельбы выходят системы реактивного залпового огня. В кратчайшие сроки бойцы должны с марша развернуть батарею и нанести удар.



Большие калибры должны уничтожить десант врага прямо во время высадки

Батарея молодая, недавно сформирована. Мы получили очень хорошую технику благодаря бригадно-артиллерийской группе нашей 57-й бригады. Отрабатывалась слаженность батареи, слаживание расчетов и поражение цели на неподготовленной позиции с ходу,

– рассказал командир реактивной батареи Сергей "Графит".

Параллельно работает и ствольная артиллерия. Позиции для стрельбы занимает артдивизион бригады. По оценке руководителей, 57-я бригада со всеми задачами справилась. Сейчас часть готовится покинуть полигон. Куда дальше – не разглашают.