На острове Эвия в Греции прошел мощный шторм. По меньшей мере пять человек погибли из-за непогоды. Среди них – 8-месячный младенец и пожилая супружеская пара.

Как пишет издание The National Herald, еще двое жителей острова пропали без вести. Многие районы понесли серьезные убытки.

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Местная полиция сообщила, что 86-летнего мужчину и его 85-летнюю жену нашли без сознания в затопленном доме в приморском селе около столицы Греции. Младенца также нашли мертвым в той деревне.

Известно, что ребенок с родителями приехали в село на отдых.

Последствия мощного шторма в Греции

В результате шторма река на острове вышла из берегов. Из-за сильных наводнений затопило много домов, повреждены автомобили, улицы нескольких населенных пунктов превратились в реки.

Затопленные улицы на острове Эвия в Греции: видео

Сильные ливни и грозы начались около полуночи в субботу, 8 августа. В частности, молнии вызвали на острове более 50 пожаров. Также спасатели получили более сотни звонков с просьбой выкачать воду из домов и транспортных средств.

Сейчас повреждено транспортное сообщение между островом Эвия и регионом Центральная Греция. Местные дороги непроходимые из-за непогоды. Сейчас с острова можно добраться только на пароме.



В результате шторма повреждены машины жителей острова / Фото Associated Press



Последствия шторма в Греции / Фото Associated Press