На острові Евія в Греції пройшов потужний шторм. Щонайменше п'ятеро людей загинули через негоду. Серед них – 8-місячне немовля та літня подружня пара.

Як пише видання The National Herald, ще двоє жителів острова зникли безвісти. Багато районів зазнали серйозних збитків.

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Місцева поліція повідомила, що 86-річного чоловіка та його 85-річну дружину знайшли без свідомості в затопленому будинку в приморському селі біля столиці Греції. Немовля також знайшли мертвим у тому селі.

Відомо, що дитина з батьками приїхали до села на відпочинок.

Наслідки потужного шторму в Греції

Внаслідок шторму річка на острові вийшла з берегів. Через сильні повені затопило багато будинків, пошкоджені автомобілі, вулиці кількох населених пунктів перетворилися на річки.

Затоплені вулиці на острові Евія в Греції: відео

Сильні зливи та грози розпочалися близько опівночі в суботу, 8 серпня. Зокрема, блискавки спричинили на острові понад 50 пожеж. Також рятувальники отримали понад сотні дзвінків з проханням викачати воду з будинків та транспортних засобів.

Наразі пошкоджено транспортне сполучення між островом Евія та регіоном Центральна Греція. Місцеві дорогі непрохідні внаслідок негоди. Наразі з острова можна добратися лише поромом.



Внаслідок шторму пошкоджені автівки жителів острова / Фото Associated Press



Наслідки шторму в Греції / Фото Associated Press