Водяний смерч пронісся Сицилією: відпочивальники в паніці втекли з пляжу – відео
Водяний смерч на італійському острові Сицилії вийшов з моря і перекинувся на один із місцевих пляжів. Відпочивальники не на жарт перелякались.
Смерч помітили 5 серпня в комуні Чефалу на півночі італійського острова Сицилія. Про це повідомляє місцеве видання Quotidiano.
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Що відомо про смерч на Сицилії
- Смерч вирвався на берег пляжу та підняв у повітря величезну кількість піску. Це викликало паніку серед відпочиваючих.
- Водночас стихія не завдала значного лиха чи збитків. Постраждалих серед відпочивальників також не виявили.
Дивіться відео водяного смерчу на Сицилії:
Де розташована комуна Чефалу на Сицилії: