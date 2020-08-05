Баварія ще з 3 серпня потерпає від потужних злив. Велика кількість води призвела до зсувів ґрунту та сильних паводків у регіонах. Дороги та автомобільні траси паралізовані, подекуди скасований рух потягів.

Негода у Баварії: що відомо

Через сильні дощі у декількох місцях у південно-східній Баварії виникли паводки. Про це повідомляє BR24.

Важливо У Бейруті ввели надзвичайний стан: деталі

Рятувальники кажуть, що протягом дня отримали понад пів тисячі викликів. Попри паводки вони встигли вчасно дістатися до дитячого табору у горах та евакуювати усіх відпочивальників. У підніжжі гір через зсуви ґрунту заледве не опинилися під землею кілька будинків. За попередньою інформацією, рівень води у Дунаї повинен досягти найвищого рівня.

Перекритий рух на деяких регіональних автобанах. Подекуди скасували рух потягів. Синоптики прогнозують, що ситуація може погіршитися найближчими днями. Влада вже попередила про це місцеве населення.

Актуально Південну Корею накрили потужні зливи: загинули 6 людей – фото, відео негоди

Зсуви ґрунту та паводки у Баварії / Фото PNP