Бавария еще с 3 августа страдает от мощных ливней. Большое количество воды привело к оползням и сильным паводкам в регионах. Дороги и автомобильные трассы парализованы, кое-где отменено движение поездов.

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Из-за сильных дождей в нескольких местах в юго-восточной Баварии возникли паводки. Об этом сообщает BR24.

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Спасатели говорят, что в течение дня получили более пол тысячи вызовов. Несмотря на паводки они успели вовремя добраться до детского лагеря в горах и эвакуировать всех отдыхающих. У подножия гор из-за оползней едва не оказались под землей несколько домов. По предварительной информации, уровень воды в Дунае должен достичь высокого уровня.

Перекрыто движение на некоторых региональных автобанах. Кое-где отменили движение поездов. Синоптики прогнозируют, что ситуация может ухудшиться в ближайшие дни. Власть уже предупредила об этом местное население.

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Оползни и паводки в Баварии / Фото PNP