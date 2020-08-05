В Бейруте ввели чрезвычайное положение: детали
После мощных взрывов в Бейруте состоялось экстренное заседание Высшего совета обороны Ливана. На нем приняли решение о введении в Бейруте чрезвычайного положения на две недели.
Во время заседания Высшего совета обороны президент Ливанской Республики Мишель Аун заявил о необходимости вести в столице чрезвычайное положение, пишет The New York Times.
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Совет принял решение о создании специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она должна подготовить доклад в течение следующих 5 дней,
– говорится в решении Высшего совета обороны Ливана.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб также назвал недопустимым тот факт, что более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры в течение 6 лет хранились на складе без надлежащих мер безопасности.
Чрезвычайное положение в Бейруте пока что ввели на 2 недели – оно будет действовать как минимум до 18 августа.
Взрывы в Бейруте: коротко
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Поврежденные здания по всему городу, в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 78 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.