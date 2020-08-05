После мощных взрывов в Бейруте состоялось экстренное заседание Высшего совета обороны Ливана. На нем приняли решение о введении в Бейруте чрезвычайного положения на две недели.

Во время заседания Высшего совета обороны президент Ливанской Республики Мишель Аун заявил о необходимости вести в столице чрезвычайное положение, пишет The New York Times.

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Совет принял решение о создании специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она должна подготовить доклад в течение следующих 5 дней,

– говорится в решении Высшего совета обороны Ливана.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб также назвал недопустимым тот факт, что более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры в течение 6 лет хранились на складе без надлежащих мер безопасности.

Чрезвычайное положение в Бейруте пока что ввели на 2 недели – оно будет действовать как минимум до 18 августа.

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