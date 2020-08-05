Після потужних вибухів у Бейруті відбулося екстрене засідання Вищої ради оборони Лівана. На ньому схвалили рішення про введення в Бейруті надзвичайного стану на два тижні.

Під час засідання Вищої ради оборони президент Ліванської Республіки Мішель Аун заявив про необхідність ввести в столиці надзвичайний стан, пише The New York Times.

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Рада схвалила рішення про створення спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій. Вона має підготувати доповідь упродовж наступних 5 днів,

– мовиться в рішенні Вищої ради оборони Лівану.

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб також назвав неприпустимим той факт, що понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри впродовж 6 років зберігалися на складі без належних заходів безпеки.

Надзвичайний стан у Бейруті поки що запровадили на 2 тижні – він діятиме щонайменше до 18 серпня.

Вибухи в Бейруті: коротко