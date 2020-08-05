У Бейруті ввели надзвичайний стан: деталі
Після потужних вибухів у Бейруті відбулося екстрене засідання Вищої ради оборони Лівана. На ньому схвалили рішення про введення в Бейруті надзвичайного стану на два тижні.
Під час засідання Вищої ради оборони президент Ліванської Республіки Мішель Аун заявив про необхідність ввести в столиці надзвичайний стан, пише The New York Times.
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Рада схвалила рішення про створення спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій. Вона має підготувати доповідь упродовж наступних 5 днів,
– мовиться в рішенні Вищої ради оборони Лівану.
Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб також назвав неприпустимим той факт, що понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри впродовж 6 років зберігалися на складі без належних заходів безпеки.
Надзвичайний стан у Бейруті поки що запровадили на 2 тижні – він діятиме щонайменше до 18 серпня.
Вибухи в Бейруті: коротко
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту, у будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 78 людей. Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.