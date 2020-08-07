Водяной смерч пронесся по Сицилии: отдыхающие в панике убегали с пляжа – видео
Водяной смерч на итальянском острове Сицилии вышел из моря и перекинулся на один из местных пляжей. Отдыхающие не на шутку перепугались.
Смерч заметили 5 августа в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия. Об этом сообщает местное издание Quotidiano.
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Что известно о смерче на Сицилии
- Смерч вырвался на берег пляжа и поднял в воздух огромное количество песка. Это вызвало панику среди отдыхающих.
- В то же время стихия не нанесла значительной беды или убытков. Пострадавших среди отдыхающих тоже не обнаружили.
Смотрите видео водяного смерча на Сицилии:
Где расположена коммуна Чефалу на Сицилии: