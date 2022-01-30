Без света остались сотни тысяч зданий. Мосты закрыли, а паромы – пришвартовали к берегу.

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Пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью и оставаться дома. В Гамбурге поднялся уровень воды в Эльбе. Местных жителей просят не оставаться в нижних районах города или на территории порта.

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Жертвами непогоды стали 4 человека

По данным СМИ, жертвами непогоды стали не менее 4 человек. В Шотландии на 60-летнюю женщину упало дерево. Также из-за падения дерева в Великобритании погиб 9-летний мальчик.

В Германии мужчина погиб от удара предвыборного плаката. Кроме того, известно о жертве непогоды в Польше.

СМИ также сообщают о пострадавших.

В Дании закрыли мосты

Через шторм в Дании закрыли: