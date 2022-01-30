Без світла залишилися сотні тисяч будівель. Мости закрили, а пороми – пришвартували до берега.

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Пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан. Людей закликали не легковажити своєю безпекою й залишатися вдома. У Гамбурзі піднявся рівень води в Ельбі. Місцевих жителів просять не залишатися у нижніх районах міста або на території порту.

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Жертвами негоди стали 4 людей

За даними ЗМІ, жертвами негоди стали щонайменше 4 людей. У Шотландії на 60-річну жінку впало дерево. Також через падіння дерева у Великій Британії загинув 9-річний хлопчик.

У Німеччині чоловік загинув від удару передвиборчого плаката. Окрім того, відомо про жертву негоди у Польщі.

ЗМІ також повідомляють про постраждалих.

У Данії закрили мости

Через шторм у Данії закрили: