Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что делегация верхней палаты Конгресса США, возглавляемая лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом, пообщалась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и командой Офиса Президента.

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Поддержка Украины

Этот визит – мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа. Украина сегодня борется с Россией, защищая не только собственное государство, но и демократические ценности,

– заявил Ермак.

По его словам, во время встречи Зеленский отметил, что преступления, которые сейчас совершают российские оккупанты в Украине, Европа не видела со времен Второй мировой войны. В то же время президент подчеркнул, что сейчас Россия совершает геноцид против украинского народа – страна-агрессор устраивает в нашей стране массовые расстрелы, пытки и изнасилования.



Ермак отметил, что такой визит – это сигнал мощной поддержки / Фото из телеграма Андрея Ермака

Пример для других союзников

Как отметил Ермак, Соединенные Штаты Америки являются примером для других союзников нашего государства, поскольку играют значительную роль в увеличении санкционного давления на Россию. Он добавил, что для Украины важен уже принятый Конгрессом США запрет на импорт нефти из страны-агрессора, а также остановка с ней и Беларусью торговых отношений.

Нам следует продолжать давление на банковский сектор России. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку США дальнейшего ужесточения санкций и признания России – государством-спонсором терроризма,

– отметил глава ОП.

Денежная поддержка

Кроме того, Ермак отметил, что на встрече с делегацией они говорили о важном значении ленд-лиза для Украины. В то же время, выразили надежду, что Сенат США быстро утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинцев.

Обратите внимание! Пакет уже был рассмотрен в Палате представителей. Кроме того, увеличили его с 33 миллиардов долларов до 39,6 миллиарда долларов.

Реакция главы ВРУ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что визит делегации верхней палаты Конгресса США в Украину является символом единения стран. Он поблагодарил за мощную реакцию Соединенных Штатов Америки на полномасштабное вторжение России в наше государство.

"Рассчитываем на признание России – государством-спонсором терроризма и одобрение пакета поддержки Украины в размере около 40 миллиардов долларов", – отметил Стефанчук.



Стефанчук отметил, что такой визит является символом единения Украины и США / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Визит сенаторов в Киев: что известно

Сегодня, 14 мая, в наше государство прибыла делегация Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. Они встретились с президентом Украины, главой ВРУ и другими членами ОП.

Так, Конгресс США выразил Украине поддержку в войне с Россией. В то же время, наше политическое руководство поблагодарило за их помощь в это нелегкое время.

Владимир Зеленский заверил, что Украина ценит подобные шаги США. Также президент подчеркнул, что Россию должны признать государством-спонсором терроризма.

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