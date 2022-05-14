Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що делегація верхньої палати Конгресу США, яку очолює лідер республіканської меншості в Сенаті Мітчелл Макконнелл, поспілкувалася із Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та командою Офісу Президента.

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Підтримка України

Цей візит – це потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу. Україна сьогодні бореться з Росією, захищаючи не тільки власну державу, але й демократичні цінності,

– заявив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі Зеленський наголосив на тому, що злочини, які зараз вчиняють російські окупанти в Україні, Європа не бачила з часів Другої світової війни. Водночас президент підкреслив, що зараз Росія вчиняє геноцид проти українського народу – країна-агресорка влаштовує в нашій країні масові розстріли, тортури та зґвалтування.



Єрмак зазначив, що такий візит – це сигнал потужної підтримки / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Приклад для інших союзників

Як наголосив Єрмак, Сполучені Штати Америки є прикладом для інших союзників нашої держави, оскільки відіграють значну роль у збільшенні санкційного тиску на Росію. Він додав, що для України є важливою вже ухвалена Конгресом США заборона на імпорт нафти з країни-агресорки, а також зупинка з нею та Білоруссю торговельних відносин.

Нам потрібно продовжувати тиск на банківський сектор Росії. Президент наголосив, що Україна розраховує на підтримку США подальшого посилення санкцій та визнання Росії – державою-спонсором тероризму,

– зазначив глава ОП.

Грошова підтримка

Крім того, Єрмак зазначив, що на зустрічі з делегацією вони розмовляли про важливе значення ленд-лізу для України. Водночас висловили сподівання, що Сенат США швидко затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українців.

Зверніть увагу! Пакет вже розглянули в Палаті представників. Крім того, збільшили його з 33 мільярдів доларів до 39,6 мільярда доларів.

Реакція голови ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що візит делегації верхньої палати Конгресу США в Україну є символом єднання країн. Він подякував за потужну реакцію Сполучених Штатів Америки на повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу.

"Розраховуємо на визнання Росії – державою-спонсором тероризму та схвалення пакету підтримки України в розмірі близько 40 мільярдів доларів", – зазначив Стефанчук.



Стефанчук зауважив, що такий візит є символом єднання України та США / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Візит сенаторів до Києва: що відомо

Сьогодні, 14 травня, в нашу державу прибула делегація Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом. Вони зустрілися з президентом України, главою ВРУ та іншими членами ОП.

Так Конгрес США висловив Україні підтримку у війні з Росією. Водночас наше політичне керівництво подякувало за їхню допомогу в цей нелегкий час.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна цінує такі кроки США. Також президент наголосив, що Росію повинні визнати державою – спонсором тероризму.

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