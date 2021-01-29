Впервые за эту зиму в Японии выпал снег. И сразу же значительно ухудшились погодные условия. В частности, снежная буря прошлась северными территориями страны и побережьем Японского моря. Кроме того, сильные снегопады буквально отрезали остров Хоккайдо от других регионов страны.

Источники: DPA, "Большая Азия"

В Японии преобладает мягкий океанический климат. Но в последние годы зимние погодные аномалии уже стали здесь обычным явлением.

Актуально Сотни авто в снежных ловушках и поваленные деревья: в Украине до сих пор царит непогода – фото

Последствия последней непогоды в Японии

В префектуре Ниигата, что расположена на южном острове Хонсю, высота снежного покрова достигает 2 метров.

На севере страны и острове Хоккайдо выпало более 0,5 метра осадков.

Из-за погодных условий отменили более 80 авиарейсов и десятки поездов. С перебоями работает транспортное сообщение и на дорогах. Закрыли школы (на Хоккайдо – примерно 140 заведений).

В то же время японцам приходится также бороться с многочисленными обрывами линий электроснабжения из-за ледяного дождя.

Интенсивный снегопад в Токио: смотрите видео

Непогода в ближайшее время не утихнет

Метеорологи предупреждают, что снегопады на севере Японии и у побережья Японского моря будут продолжаться и в феврале.

А на ближайшее время прогнозируют выпадение до 70 сантиметров снега в регионах Хокурику и Токай и до 60 сантиметров снега на севере и северо-востоке страны.

В то же время сопровождать все это будут экстремальные ветры. А в горах даже есть вероятность схода лавин.

Недавно В Канаде за сутки выпало 50 сантиметров снега: шокирующие фото и видео

Видео снежного шторма в Японии