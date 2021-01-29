Вперше за цю зиму в Японії випав сніг. І одразу ж значно погіршилися погодні умови. Зокрема, снігова буря пройшлася північними територіями країни та узбережжям Японського моря. Крім того, сильні снігопади буквально відрізали острів Хоккайдо від інших регіонів країни.

Джерела: DPA, "Большая Азия"

У Японії переважає м'який океанічний клімат. Але останніми роками зимові погодні аномалії вже стали тут звичним явищем.

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Наслідки останньої негоди в Японії

У префектурі Ніїгата, розташованій на південному острові Хонсю, висота снігового покриву сягає до 2 метрів.

На півночі країни та острові Хоккайдо випало понад 0,5 метра опадів.

Через погодні умови скасували понад 80 авіарейсів і десятки поїздів. Із перебоями працює транспортне сполучення й на дорогах. Закрили школи ( на Хоккайдо – приблизно 140 закладів).

Водночас японцям доводиться також боротися з численними обривами ліній електропостачання через крижаний дощ.

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Негода найближчим часом не вщухне

Метеорологи попереджають, що снігопади на півночі Японії та поблизу узбережжя Японського моря триватимуть і у лютому.

А на найближчий час прогнозують випадання до 70 сантиметрів снігу в регіонах Хокуріку та Токай та до 60 сантиметрів снігу на півночі та північному сході країни.

Водночас супроводжуватимуть усе це екстремальні вітри. А у горах навіть є імовірність сходження лавин.

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