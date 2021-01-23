У канадському місті Васага 23 січня випало 40 – 50 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилась до -8 градусів.

Місцеві шоковані такою різкою зміною погоди. Про це 24 каналу повідомили власні джерела.

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Як розповіла одна з жительок Васаги, такого снігопаду в місті вже не бачили давно.

На фото та відео видно, як величезний шар снігу покрив домівки, автомобілі та вулиці міста. Спеціальні служби активно розчищають дороги та роблять доріжки до будинків людей, аби ті могли туди потрапити.

Канаду засипало снігом / Фото 24 каналу



У місті Васага випало до 50 сантиметрів снігу / Фото 24 каналу



Автівки серйозно засипало снігом / Фото 24 каналу



Температура повітря в Канаді опустилась до -8 градусів / Фото 24 каналу

Канаду засипало снігом: дивіться відео 24 каналу

До слова, у січні 2021 року сніг випав і в пустелі Сахара, що неподалік від алжирського міста Айн-Сефра. Причиною аномального явища є те, що температура повітря у цій місцевості різко опустилася нижче нуля.