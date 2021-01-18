У пустелі Сахара, неподалік від алжирського міста Айн-Сефра, випав сніг. Аномальне явище стало можливим через те, що температура повітря у цій місцевості різко опустилася нижче нуля.

Світлини та відео засніжених пісків оприлюднив на своїй сторінці в інстаграмі користувач Karim Bouchetata. Він також поділився фотографіями верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії.

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Варто зазначити, що в Сахарі позначки на стовпчиках термометрів можуть досягати 50 градусів тепла. Однак у січні 2021 року в пустелі несподівано похолодало.

Люди приїжджають подивитися на засніжені піски

Видання IT стверджує, що такі погодні аномалії викликали справжній ажіотаж. Люди спеціально приїжджають, щоб подивитися на засніжені піски.

Зі свого боку метеоролог AccuWeather Ерік Лейстер у коментарів виданню The Sun заявив, що сніг у цьому регіоні не є чимось незвичайним, незважаючи на те, що випадає він вкрай рідко.

Пустелю Сахару засипало снігом / Фото з інстаграму kaaarimo

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