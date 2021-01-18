В пустыне Сахара, недалеко от алжирского города Айн-Сефра, выпал снег. Аномальное явление стало возможным из-за того, что температура воздуха в этой местности резко опустилась ниже нуля.

Фотографии и видео заснеженных песков обнародовал на своей странице в Инстаграме пользователь Karim Bouchetata. Он также поделился фотографиями верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

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Стоит отметить, что в Сахаре отметки на столбиках термометров могут достигать 50 градусов тепла. Однако в январе 2021 год в пустыне неожиданно похолодало.

Люди приезжают посмотреть на заснеженные пески

Издание IT утверждает, что такие погодные аномалии вызвали настоящий ажиотаж. Люди специально приезжают, чтобы посмотреть на заснеженные пески.

Со своей стороны метеоролог AccuWeather Эрик Лейстер в комментариев изданию The Sun заявил, что снег в этом регионе не является чем-то необычным, несмотря на то, что выпадает он крайне редко.

Пустыню Сахару засыпало снегом / Фото из Инстаграма kaaarimo

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