В канадском городе Васага 23 января выпало 40 – 50 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -8 градусов.

Местные шокированы такой резкой переменой погоды. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники.

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Как рассказала одна из жительниц Васаги, такого снегопада в городе уже не видели давно.

На фото и видео видно, как огромный слой снега покрыл дома, автомобили и улицы города. Специальные службы активно расчищают дороги и делают дорожки к домам людей, чтобы те могли туда попасть.

Канаду засыпало снегом / Фото 24 канала

В городе Васага выпало до 50 сантиметров снега / Фото 24 канала

Машины серьезно засыпало снегом / Фото 24 канала

Температура воздуха в Канаде оупстилась до -8 градусов / Фото 24 канала

Канаду засыпало снегом: смотрите видео 24 канала

К слову, в январе 2021 года снег выпал и в пустыне Сахара, что неподалеку от алжирского города Айн-Сефра. Причиной аномального явления является то, что температура воздуха в этой местности резко опустилась ниже нуля.