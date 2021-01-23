В Канаде за сутки выпало 50 сантиметров снега: шокирующие фото и видео
В канадском городе Васага 23 января выпало 40 – 50 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -8 градусов.
Местные шокированы такой резкой переменой погоды. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники.
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Как рассказала одна из жительниц Васаги, такого снегопада в городе уже не видели давно.
На фото и видео видно, как огромный слой снега покрыл дома, автомобили и улицы города. Специальные службы активно расчищают дороги и делают дорожки к домам людей, чтобы те могли туда попасть.
Канаду засыпало снегом / Фото 24 канала
В городе Васага выпало до 50 сантиметров снега / Фото 24 канала
Машины серьезно засыпало снегом / Фото 24 канала
Температура воздуха в Канаде оупстилась до -8 градусов / Фото 24 канала
Канаду засыпало снегом: смотрите видео 24 канала
К слову, в январе 2021 года снег выпал и в пустыне Сахара, что неподалеку от алжирского города Айн-Сефра. Причиной аномального явления является то, что температура воздуха в этой местности резко опустилась ниже нуля.
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