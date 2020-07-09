По американскому штату Миннесота прокатился мощный торнадо. Непогода повредила фермы местных жителей. Один человек погиб, двое фермеров получили травмы.

Как сообщает CBS Minnesota, травмированных фермеров доставили в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

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Мощный торнадо сносил все на своем пути. Вследствие непогоды сильно повреждены 2 фермы. На одном из зданий сорвана крыша.

Также торнадо перевернул сельскохозяйственную технику. Кроме того повредил урожаи на полях и вырывал деревья. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

Торнадо двигался вдоль шоссе 94, однако по сообщениям, ни один автомобиль не был разрушен.

Торнадо в Миннесоте / Фото Eyewitness News

Скорость ветра внутри торнадо достигала 165 километров в час. Очевидцы отметили, что он появился внезапно и около 20 минут кружил возле шоссе.

В Миннесоте зафиксировали торнадо / Фото Melanie Metz

Как действовать во время торнадо

В Национальной метеорологической службе США объяснили, как действовать, если находитесь на улице или за рулем, когда поблизости возник торнадо. Нужно немедленно найти надежное укрытие, или заехать на машине в место, вроде рва. Пригнуться или лечь и накрыть голову.

Смотрите видео: по Миннесоте прокатился торнадо