У США пройшов потужний торнадо: є жертви – вражаючі фото, відео
Американським штатом Міннесота прокотився потужний торнадо. Негодила пошкодила ферми місцевих мешнканців. Один чоловік загинув, двоє фермерів зазнали травм.
Як повідомляє CBS Minnesota, травмованих фермерів доправили до лікарні. Наразі невідомо, в якому стані вони перебувають.
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Потужний торнадо зносив все на своєму шляху. Внаслідок негоди сильно пошкоджені 2 ферми. На одній з будівель зірвано дах.
Також торнадо перевернув сільськогосподарську техніку. Крім того пошкодив врожаї на полях і повиривав дерева. Влада пообіцяла надати допомогу потерпілим.
Торнадо рухалося вздовж шосе 94, однак за повідомленнями, жоден автомобіль не зазнав пошкоджень.
Торнадо у Міннесоті / Фото Eyewitness News
Швидкість вітру всередині торнадо сягала 165 кілометрів на годину. Очевидці відзначили, що він з'явився раптово і близько 20 хвилин кружляв біля шосе.
У Міннесоті зафіксували торнадо / Фото Melanie Metz
Як діяти під час торнадо
В Національній метеорологічній службі США пояснили, як діяти, якщо перебуваєте на вулиці чи за кермом, коли поблизу виникло торнадо. Потрібно негайно знайти надійне укриття, або заїхати машиною в місце, на кшталт рову. Пригнутися чи лягти і накрити голову.
Дивіться відео: Міннесотою прокотився торнадо