Американським штатом Міннесота прокотився потужний торнадо. Негодила пошкодила ферми місцевих мешнканців. Один чоловік загинув, двоє фермерів зазнали травм.

Як повідомляє CBS Minnesota, травмованих фермерів доправили до лікарні. Наразі невідомо, в якому стані вони перебувають.

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Потужний торнадо зносив все на своєму шляху. Внаслідок негоди сильно пошкоджені 2 ферми. На одній з будівель зірвано дах.

Також торнадо перевернув сільськогосподарську техніку. Крім того пошкодив врожаї на полях і повиривав дерева. Влада пообіцяла надати допомогу потерпілим.

Торнадо рухалося вздовж шосе 94, однак за повідомленнями, жоден автомобіль не зазнав пошкоджень.



Торнадо у Міннесоті / Фото Eyewitness News

Швидкість вітру всередині торнадо сягала 165 кілометрів на годину. Очевидці відзначили, що він з'явився раптово і близько 20 хвилин кружляв біля шосе.



У Міннесоті зафіксували торнадо / Фото Melanie Metz

Як діяти під час торнадо

В Національній метеорологічній службі США пояснили, як діяти, якщо перебуваєте на вулиці чи за кермом, коли поблизу виникло торнадо. Потрібно негайно знайти надійне укриття, або заїхати машиною в місце, на кшталт рову. Пригнутися чи лягти і накрити голову.

Дивіться відео: Міннесотою прокотився торнадо