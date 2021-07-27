Местных жителей просят не выходить из дома и плотно закрыть все окна. Дело в том, что взрыв на заводе вызвал выброс токсичных испарений в воздух. Автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.

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Поднялась мощная черная туча

Взрыв "встряхнул" дома, расположенные почти за 5 миль. Большое черное облако дыма виднеется вплоть до Кельна, то есть за 12 миль.

Местных предупредили о "чрезвычайной опасности". Власти отмечают, что ядовитое облако движется к другим двум городам – Буршайду и Вермельскирхену.

Почему выбросы опасны

Оператор Chempark Currenta заявил, что взрыв произошел на том участке, где сжигают отходы. Отметили, что в этих помещениях хранят опасный мусор и токсичные вещества.

Причины взрыва пока неизвестны.

Принадлежит ли помещение Bayer

В Леверкузене расположена Bayer – одна из крупнейших немецких химических компаний. В 2019 году Bayer и другая химическая компания Lanxess продала оператора Chempark Currenta компании Macquarie Infrastructure and Real Assets за 3,5 миллиарда евро.

Однако СМИ пишут, что помещение, где произошел взрыв, все-таки принадлежит Bayer.