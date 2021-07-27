Місцевих жителів просять не виходити з дому та щільно позакривати всі вікна. Річ у тім, що вибух на сміттєпереробному заводі спричинив викид токсичних випарів у повітря. Автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.

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Здійнялась потужна чорна хмара

Вибух "струсив" будинки, що розташовані майже за 5 миль. Велика чорна хмара диму видніється аж до Кельна, тобто за 12 миль.

Місцевих попередили про "надзвичайну небезпеку". Влада зазначає, що отруйна хмара рухається до інших двох міст – Буршайду та Вермельскірхена.

Чому викиди небезпечні

Оператор Chempark Currenta заявив, що вибух стався на тій ділянці, де спалюють відходи. Зазначили, що у цих приміщеннях зберігають небезпечне сміття та токсичні речовини.

Причини вибуху наразі невідомі.