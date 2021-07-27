Все місто опинилося у чорному диму

Частина заводу загорілася близько 09:30. Місцевим мешканцям рекомендують не відчиняти вікна та двері, оскільки все небо опинилося у чорному густому диму.

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Велика руйнація у районі Леверкузена. Через масштабну ситуацію автомагістралі слід закрити,

– заявила німецька поліція.

Так, автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.

Наразі причина вибуху на хімічному заводі невідома. На місці події працюють пожежники та авіація.

У соціальних мережах місцеві мешканці поділилася відео та фотографіями вибуху. На кадрах видно величезну хмару диму, яка підіймається високо в небо. На фоні чути, що у місті лунають сирени.



У Німеччині прогримів вибух на хімічному заводі / Фото з твітеру Fernwehyvi

Дивіться відео з місця вибуху у Німеччині:

На заводі Bayer трапився сильний вибух: відео

Федеральне управління з питань ліквідації наслідків катастроф та цивільного захисту вже оголосило надзвичайний рівень небезпеки для постраждалого району навколо міста.

Чи є постраждалі

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали люди. Однак кількість потерпілих та їхній стан не уточнюють, пише DW.