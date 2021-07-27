Все місто опинилося у чорному диму
Частина заводу загорілася близько 09:30. Місцевим мешканцям рекомендують не відчиняти вікна та двері, оскільки все небо опинилося у чорному густому диму.
Раніше У Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі: відео
Велика руйнація у районі Леверкузена. Через масштабну ситуацію автомагістралі слід закрити,
– заявила німецька поліція.
Так, автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.
Наразі причина вибуху на хімічному заводі невідома. На місці події працюють пожежники та авіація.
У соціальних мережах місцеві мешканці поділилася відео та фотографіями вибуху. На кадрах видно величезну хмару диму, яка підіймається високо в небо. На фоні чути, що у місті лунають сирени.
У Німеччині прогримів вибух на хімічному заводі / Фото з твітеру Fernwehyvi
Дивіться відео з місця вибуху у Німеччині:
На заводі Bayer трапився сильний вибух: відео
Федеральне управління з питань ліквідації наслідків катастроф та цивільного захисту вже оголосило надзвичайний рівень небезпеки для постраждалого району навколо міста.
Чи є постраждалі
Відомо, що внаслідок вибуху постраждали люди. Однак кількість потерпілих та їхній стан не уточнюють, пише DW.
Що відомо про BayerАкціонерне товариство заснували у Німеччині у 1963 році. Штаб-квартира розташована у Леверкузені. Бренд займається виробництвом пластмас, ліків, засобів захисту рослин, та фарб. Співробітники Bayer винайшли аспірин та героїн.
Концерн складається з понад 350 компаній по всьому світу. В Україні Bayer розпочав роботу з 1992 році.
Джерело: Вікіпедія