Також на місці події перебувають правоохоронці. Факт вибуху підтвердили і в пресслужбі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.

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"Так, дійсно стався вибух. Орієнтовно за кілометр від села Забір'я Кішертського округу", – уточнили у пресслужбі.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Однак прилеглі населені пункти під загрозою, адже там є лісові насадження. На ці місця відправили окремі підрозділи для захисту територій.

Причина вибуху

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій, сталася розгерметизації магістрального газопроводу біля річки Сілва Кішерсткого муніципального округу. Наразі ліквідують загоряння сухої рослинності на площі 2 гектарів.

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