Вечером 25 февраля сообщили о взрывах в Джанкое. Местные телеграмм-каналы отмечают о работе сил противовоздушной обороны, передает 24 Канал.
Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России
Мощные взрывы в Крыму
На временно оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу. Раздаются сирены.
Оккупационные власти Крыма снова оправдываются. Там настаивают, что взрывы прогремели из-за использования военными табельных средств маскировки.
Зато активисты движения сопротивления "Атеш" выразили надежду, что в Джанкое был прилет.
Очень надеемся, что в Джанкое был прилет. Очень,
– написали они.
Впоследствии стало известно, что взрывы также прогремели и на территории временно оккупированной Евпатории. В частности, об этом сообщают крымские-телеграмм-каналы. Они утверждают, что это, мол, связано с работой российского ПВО.
В Крыму часто раздаются взрывы
- Во временно оккупированном Крыму 14 февраля прозвучали взрывы. Почти сразу появилась информация о том, что мин затонул корабль. Впоследствии она подтвердилась. ВСУ потопили "Цезаря Куникова". Он пополнил "подводный флот" России.
- Утром 4 февраля в Севастополе было очень громко. Оккупационные власти утешала местных жителей сказками о военных учениях. Как сообщают местные журналисты, утром в Севастополе прогремел мощный взрыв. Он был похож на работу противовоздушной обороны. Впрочем, в СМИ отмечают, взрыв был настолько мощный, что задрожали стекла в окнах. Такого обычно не происходит во время подобных учений военных России.
- Во временно оккупированном Крыму 31 января традиционно посреди дня прогремели взрывы. Звуки услышали местные жители. Громко было в Севастополе, возле города Саки в Евпаторийском районе и в других населенных пунктах Крыма. Оккупационная так называемая "власть" Крыма объявляла о воздушной тревоге и традиционно перекрывала движение по Крымскому мосту.