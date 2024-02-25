Ввечері 25 лютого повідомили про вибухи у Джанкої. Місцеві телеграм-канали зазначають про роботу сил протиповітряної оборони, передає 24 Канал.

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Потужні вибухи у Криму

На тимчасово окупованому півострові оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени.

Окупаційна влада Криму знову виправдовується. Там наполягають, що вибухи пролунали через використання військовими табельних засобів маскування.

Натомість активісти руху опру "Атеш" висловили сподівання, що у Джанкої був приліт.

Дуже сподіваємось, що у Джанкої був приліт. Дуже,

– написали вони.

У Криму часто лунають вибухи