У тимчасово окупованому місті зранку щось гриміло. Місцева влада намагалася обдурити севастопольців. Проте навряд чи в неї вийшло.

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Ледве шибки не повилітали

Як повідомляють місцеві журналісти, зранку у Севастополі пролунав потужний вибух. Він був схожий на роботу протиповітряної оборони.

Водночас так званий глава міста Развожаєв висунув свою версію. Він заявив про тренування ППДО (Протипідводна диверсійна оборона – 24 Канал).

Гучні звуки, які були чутні в центрі міста, — це військові проводили тренування розрахунків ППДО із застосуванням реактивних бомбометів,

– повідомив окупант.

Втім, у ЗМІ зауважують, вибух був настільки потужний, що затремтіли шибки у вікнах. Такого зазвичай не відбувається під час подібних навчань військових Росії.

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