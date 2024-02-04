Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що вплив від знищення командного пункту на аеродромі "Бельбек" дуже потужний. За її словами, через це росіяни намагаються продовжувати тиск на представників свого війська і на своє населення.
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Росія вдає, що нічого не змінилося
Гуменюк пояснила, у чому можна прослідкувати тиск Росії на своїх військових.
Зокрема, саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують,
– сказала речниця.
За її словами, у такий спосіб вони намагаються спровокувати помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, адже мститися нам немає за що. Наталія Гуменюк наголосила, що ми відбиваємо своє, а з боку Росії спостерігаємо намагання зобразити, що нічого не змінилося.
Куди влучили по аеродрому "Бельбек" в Криму і якою зброєю
- Українські пілоти атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Аналітики зібрали чимало цікавих фактів. Аеродром вже не вперше зазнає атак, тут базуються 38 авіаполк Росії на літаках Су-30СМ2 та Су-27, але на ньому розташовані й інші підрозділи тактичної авіації ворога.
- Аналітики вважають, що удар здійснили крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, "які вже давно є відвідувачами важливих об'єктів окупантів".
- Аналітики зазначають, що на аеродромі "Бельбек" Росія тримала коштовні РЛС типу "Небо". Водночас, як зазначають аналітики, поява інформації щодо ураження літаків наразі виглядає доволі сумнівною.