Вони бачать тотальний спротив українців, які не стали зустрічати ворога з квітами та відкритими обіймами. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, противник потроху почав втілювати програму ще з самого початку окупації.

Зверніть увагу Останні кілька днів вибухало гарно: куди влучила "бавовна" в Токмаку та Бердянську

Цинічна мета "Запорізької цілини"

Сисоєва розповіла, що окрім російських військових, кількість яких просто зашкалює на окупованій Запорізькій області, Росія також завозить цивільних. Окупанти зіштовхнулися з тотальним кадровим голодом на окупованих територіях.

Оскільки тамтешні жителі відмовляються працювати на ворога та обіймати посади лікарів та вчителів. Хоча розуміємо, що жодного навчання нема – це пропаганда для створення картинки внутрішньому споживачеві.

Від цього страждають люди, які проживають на ТОТ. Відбувається тотальний тиск на українців, які лишилися. Тих, хто виїхав, окупанти позбавили житла. "Запорізька цілина" – це ще одна назва, щоб красти та відбирати у людей житло, майно та бізнеси,

– зауважила журналістка.

Із захопленням територій України окупанти заявили, що ті, хто поїхав, або ті, хто проживають, маючи якісь статки або житло, мають його перереєструвати. Помешкання людей, які цього не зробили, просто націоналізували.

Росіяни готові купувати кадрів з Білорусі, Росії та Казахстану, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в українські захоплені квартири та будинки, і таким чином розв'язувати свої демографічні проблеми.

Оперативна ситуація із Запорізької області: що відомо